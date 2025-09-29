МЧС: 1 октября по всей России заработают сирены
МЧС России предупредило о проведении масштабной проверки систем оповещения населения 1 октября. В этот день по всей стране будут включены сирены и громкоговорители, которые используются при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Оповещения будут транслироваться по телевизору и радио. Информация о предстоящей проверке будет доступна в мобильном приложении ведомства. МЧС советует гражданам, услышав оповещение, сохранять спокойствие, включить телевизор и прослушать информационное сообщение.
Предыдущий тестовый запуск систем оповещения проводился в марте этого года. Тогда с 10:00 до 11:00 в некоторых регионах звучали сирены и работали громкоговорители.