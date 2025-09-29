Скончалась музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Музыкальный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева умерла после продолжительной болезни. 28 октября ей должно было исполниться 79 лет. Об этом сообщили на сайте театра.
В театре подчеркнули, что Агаева более 37 лет возглавляла музыкальную часть. Она была музыкальным руководителем постановок и сотворцом крупнейших режиссеров.
В сотрудничестве с Петром Фоменко, Евгением Марчелли, Римасом Туминасом и другими режиссерами было создано свыше 70 спектаклей, среди которых «Государь ты наш, батюшка…», «Без вины виноватые», «Пиковая дама», «Царская охота», «Дядюшкин сон», «Белая акация» и многие другие.
В 1990-е гг. Агаевой удалось сохранить оркестр театра, организовать регулярные занятия вокалом и участие фониатора. Она также преподавала в Театральном институте имени Б.В. Щукина, проводила мастер-классы с актерами во Франции, Италии, Германии и Великобритании.
Агаева участвовала в записи музыки более чем к 150 фильмам Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Никиты Михалкова и других режиссеров. В качестве дирижера, хормейстера и певицы она осуществила значительное число фондовых записей в кино, на радио и телевидении, а также на фирме «Мелодия». В числе известных работ – рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» Алексея Рыбникова, киномюзиклы «Мэри Поппинс, до свидания» и «Небесные ласточки», фильмы «Обыкновенное чудо» и «Пеппи – длинный чулок».