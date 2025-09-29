Скончалась музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Агаева участвовала в записи музыки более чем к 150 фильмам Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Никиты Михалкова и других режиссеров. В качестве дирижера, хормейстера и певицы она осуществила значительное число фондовых записей в кино, на радио и телевидении, а также на фирме «Мелодия». В числе известных работ – рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» Алексея Рыбникова, киномюзиклы «Мэри Поппинс, до свидания» и «Небесные ласточки», фильмы «Обыкновенное чудо» и «Пеппи – длинный чулок».