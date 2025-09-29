Газета
Голикова: у россиян есть большой потенциал жить до 120 лет

Ведомости

Многие россияне уже сейчас имеют большой потенциал жить до 120 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».

«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно», – сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, именно у тех, кто медленно стареет, и есть этот потенциал. Голикова подчеркнула, что правительство должно увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что проект «Московское долголетие» за семь лет своей работы доказал эффективность и положительное влияние на качество жизни старшего поколения москвичей. По словам участников «Московского долголетия», которые приводила пресс-служба правительства Москвы, проект приносит ощутимую пользу: 63% из них отмечают, что он помогает заботиться о здоровье, у 54% улучшилось эмоциональное состояние, а 48% присоединились к проекту, чтобы получить новые знания.

