Голикова: у россиян есть большой потенциал жить до 120 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что проект «Московское долголетие» за семь лет своей работы доказал эффективность и положительное влияние на качество жизни старшего поколения москвичей. По словам участников «Московского долголетия», которые приводила пресс-служба правительства Москвы, проект приносит ощутимую пользу: 63% из них отмечают, что он помогает заботиться о здоровье, у 54% улучшилось эмоциональное состояние, а 48% присоединились к проекту, чтобы получить новые знания.