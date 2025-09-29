Главу управления Росгвардии по Северной Осетии задержали за взятку
Главу управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания Валерия Голоту задержали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным «РИА Новости», сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с участием Голоты. Собеседник агентства не уточнил другие детали дела.
Голота родился в 1967 г. в городе Минеральные Воды. В 1988 г. он завершил обучение в Орджоникидзевском высшем военно-командном училище имени Кирова. В 2003 г. получил юридическое образование, окончив Московский гуманитарно-экономический институт. В органах внутренних дел он прошел путь от командира взвода до командира ОМОНа управления Росгвардии по Северной Осетии.