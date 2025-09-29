Умер композитор Юрий Чернавский

В 1980-е г. Чернавский сотрудничал с такими поэтами, как Андрей Вознесенский, Леонид Дербенев, Александр Маркевич, Валерий Сауткин и др. Кроме того, он писал музыку и работал как композитор и продюсер со многими ведущими советскими исполнителями — Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Сергеем Минаевым, и др. В 1986 г. стал основателем Всесоюзной студии популярной музыки «Рекорд» (при Министерстве культуры СССР).