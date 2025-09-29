Умер композитор Юрий Чернавский
На 78-м году жизни умер композитор, заслуженный артист РСФСР Юрий Чернавский. Об этом сообщила его семья на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Чернавский родился 17 марта 1947 г. в Тамбове. Он получил профессиональное музыкальное образование в первой музыкальной школе Тамбова (класс скрипки) и в тамбовском музыкальном училище (ныне — Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени Рахманинова). После переезда в США обучался по классам композиции, продюсирования, аудио-кино бизнеса.
В период с 1973 г. по 1975 г. работал в качестве лидер-саксофониста и аранжировщика Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра под управлением Муслима Магомаева.
С 1976 г. Чернавский играл, занимался аранжировкой и выступал в качестве музыкального руководителя и аранжировщика в вокально-инструментальных ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группе «Карнавал». В составе «Веселых ребят» и с помощью Владимира Матецкого записал рок-альбом «Банановые острова», ставший культовым символом интеллектуально-технической революции 1980-х г. в СССР.
В 1980-е г. Чернавский сотрудничал с такими поэтами, как Андрей Вознесенский, Леонид Дербенев, Александр Маркевич, Валерий Сауткин и др. Кроме того, он писал музыку и работал как композитор и продюсер со многими ведущими советскими исполнителями — Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Сергеем Минаевым, и др. В 1986 г. стал основателем Всесоюзной студии популярной музыки «Рекорд» (при Министерстве культуры СССР).
Чернавский также известен, как автор песен к таким фильмам, как «Сезон чудес» (реж. Гергий Юнгвальд-Хилькевич), «Асса» (реж. Сергей Соловьев), «Бегущая по волнам» (реж. Валерий Пендраковский) и др.