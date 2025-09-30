Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга

Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино – создании фильмов о героях спецоперации и былых времен, а также на поддержке талантливых режиссеров и актеров, сообщили в администрации Санкт-Петербурга. «Ленфильм» будет формировать у российской молодежи «чувство исторической ответственности».