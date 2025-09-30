Газета
Общество

Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга

Студия займется патриотическим воспитанием российской молодежи
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга, сообщили на сайте администрации города.

Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино – создании фильмов о героях спецоперации и былых времен, а также на поддержке талантливых режиссеров и актеров, сообщили в администрации Санкт-Петербурга. «Ленфильм» будет формировать у российской молодежи «чувство исторической ответственности».

Инициативу Путину передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава региона назвал решение важным шагов в сохранении и развитии национального кинематографа.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы», – сказал Беглов. Он отметил, что Петербург примет все необходимые меры для развития киностудии.

Любимова пояснила, что в новом качестве «Ленфильм» «будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты».

«Ленфильм» был создан как военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. На киностудии были сняты фильмы «Чапаев», «Небесный тихоход», «Петр Первый», «Собачье сердце», «Человек-амфибия», «Золушка» и другие. Скобелевский комитет - благотворительная организация, учрежденная в ноябре 1904 г. в связи с русско-японской войной. Основана по инициативе сестры генерала Михаила Скобелева княгини Надежды Белосельской-Белозерской.

