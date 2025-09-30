В Индонезии 102 человека пострадали при обрушении здания школы-интерната
Здание исламской школы-интерната «Аль-Хозини» в Сидоарджо в Индонезии обрушилось на учеников. Погибли три человека, пострадали 102. Еще 38 человек находятся под завалами, сообщил портал Detik.
Трагедия произошла во второй половине дня 29 сентября во время молитвы. Столбы фундамента не выдержали вес бетона, который заливали на крыше школы. В результате трехэтажное здание обрушилось до первого этажа.
Все еще продолжается поисково-спасательная операция, чтобы вызволить всех оставшихся под завалами. 91 пострадавший госпитализирован. Из них 40 человек получили тяжелые травмы, семь – травмы средней тяжести, 29 выписаны домой.
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) предупредило, что подобные инциденты являются технологическими сбоями, которые необходимо предвидеть, строго соблюдая стандарты безопасности строительства. Общественность и управляющие компании высотных зданий настоятельно призвали обеспечить технический надзор за строительством, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.