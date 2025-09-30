Володин напомнил о законах, вступающих в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, вступающих в силу в октябре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
С октября заработают новые нормы, направленные на поддержку участников спецоперации. Уже усилена (с 29 сентября) защита трудовых прав военнослужащих. После окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без опасений потерять работу. Такие больничные будут оплачиваться. Также с 10 октября у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.
Володин напомнил, что с 1 октября оклады военнослужащих и военные пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Индексация коснется и выплат гражданскому персоналу воинских частей и некоторым сотрудникам федеральных органов исполнительной власти. Также повысятся оклады сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
«Наша задача – поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность», – написал председатель Госдумы.
Кроме того, самозанятые граждане, а также субъекты малого и среднего предпринимательства с 1 октября смогут оформлять кредитные каникулы до шести месяцев. Володин подчеркнул, что возможность ими воспользоваться есть у предприятий любой отрасли.
С 22 октября микрокредитные компании субъектов РФ смогут предоставлять ипотечные займы гражданам не только для предпринимательской деятельности. Закон расширит доступ к ипотеке для льготных категорий. Тогда же конфискованные товары смогут использоваться в гуманитарных целях.
Также с 6 октября будут установлены особенности признания в РФ правоустанавливающих документов на недвижимость в новых регионах. В октябре появятся региональные комиссии для рассмотрения этих вопросов.