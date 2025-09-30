Володин напомнил о законах, вступающих в силу в октябре

С октября заработают новые нормы, направленные на поддержку участников спецоперации. Уже усилена (с 29 сентября) защита трудовых прав военнослужащих. После окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без опасений потерять работу. Такие больничные будут оплачиваться. Также с 10 октября у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.