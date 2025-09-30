На Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря

По словам ученого, буря такого уровня последний раз фиксировалась 1 июня. Текущая ситуация в околоземном пространстве значительно осложнена из-за высокой солнечной активности. Кроме того, в ночь на 15 сентября наблюдалась буря мощностью G3. Она была вызван влиянием крупной корональной дыры.