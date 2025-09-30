На Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря
На Земле наблюдается самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале (где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо")», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам ученого, буря такого уровня последний раз фиксировалась 1 июня. Текущая ситуация в околоземном пространстве значительно осложнена из-за высокой солнечной активности. Кроме того, в ночь на 15 сентября наблюдалась буря мощностью G3. Она была вызван влиянием крупной корональной дыры.
Магнитные бури такой силы способны вызывать помехи в работе навигационных систем и сбои в энергосетях. Кроме того, они могут расширить область видимости полярных сияний.