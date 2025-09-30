В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу
В Москве задержан мужчина, смертельно ранивший ножом заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Следственном комитете уточнили, что все произошло в отделении на улице Автозаводской. По версии следствия, сотрудник подразделения напал на свою начальницу и нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия.
«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», – отметили в СК.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.