В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу

Ведомости

В Москве задержан мужчина, смертельно ранивший ножом заместителя руководителя филиала банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Следственном комитете уточнили, что все произошло в отделении на улице Автозаводской. По версии следствия, сотрудник подразделения напал на свою начальницу и нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», – отметили в СК.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

