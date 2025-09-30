Газета
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Ведомости

На 90-м году жизни в больнице скончался советский писатель, поэт, сценарист и обозреватель, бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. Об этом сообщил историк Виктор Мироненко в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В 1966 г. Коротича избрали в правление Союза писателей СССР, а также секретарем Союза писателей Украины. В период с 1966 г. по 1967 гг. работал главным редактором молодежного журнала «Ранок». Кроме того, он вел радиопередачи и печатался в местной и центральной прессе, в том числе и во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». 

В мае 1986 г. по рекомендации Роберта Рождественского Коротича назначили редактором журнала «Огонек». В течение двух лет тираж журнала вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Вместо партийного официоза появился журнал для массового читателя. За эту редакторскую деятельность американский журнал World Press Review присвоил Коротичу в 1989 г. звание «Зарубежный редактор года».

