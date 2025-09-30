Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

В 1966 г. Коротича избрали в правление Союза писателей СССР, а также секретарем Союза писателей Украины. В период с 1966 г. по 1967 гг. работал главным редактором молодежного журнала «Ранок». Кроме того, он вел радиопередачи и печатался в местной и центральной прессе, в том числе и во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета».