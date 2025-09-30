Умер актер Геннадий Нилов

После обучения в 1959 г. он поступил в штат киностудии «Ленфильм», где получил главную роль в кинокартине «Человек с будущим». В нем он сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова. Самой известной стала роль Сундукова в комедии «Три плюс два», где Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым и Натальей Кустинской.