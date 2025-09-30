Газета
Общество

Умер актер Геннадий Нилов

Ведомости

Умер актер театра и кино Геннадий Нилов, сообщил Союз кинематографистов России.

Он ушел из жизни за два дня до своего 89-летия.

Прощание состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Похороны пройдут в Приозерске Ленинградской области.

Нилов родился в 1936 г. Первый раз он снялся в еще в детстве в массовке фильма «Подвиг разведчика» в 1947 г. На четвертом курсе Ленинградского театрального института Нилов сыграл эпизодические роли в фильмах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После обучения в 1959 г. он поступил в штат киностудии «Ленфильм», где получил главную роль в кинокартине «Человек с будущим». В нем он сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова. Самой известной стала роль Сундукова в комедии «Три плюс два», где Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым и Натальей Кустинской.

