Умер актер Геннадий Нилов
Умер актер театра и кино Геннадий Нилов, сообщил Союз кинематографистов России.
Он ушел из жизни за два дня до своего 89-летия.
Прощание состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Похороны пройдут в Приозерске Ленинградской области.
Нилов родился в 1936 г. Первый раз он снялся в еще в детстве в массовке фильма «Подвиг разведчика» в 1947 г. На четвертом курсе Ленинградского театрального института Нилов сыграл эпизодические роли в фильмах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».
После обучения в 1959 г. он поступил в штат киностудии «Ленфильм», где получил главную роль в кинокартине «Человек с будущим». В нем он сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова. Самой известной стала роль Сундукова в комедии «Три плюс два», где Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым и Натальей Кустинской.