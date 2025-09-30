Газета
Главная / Общество /

Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ирина

Ведомости

На 106-м году жизни скончалась вдова советского и российского кинорежиссера и сценариста Григория Чухрая Ирина. Об этом ТАСС сообщил продюсер Игорь Толстунов.

Девичья фамилия Чухрай – Пенькова. Она родилась в 1921 г., окончила Пятигорский институт. Со своим будущим мужем Чухрай познакомилась во время Великой Отечественной войны, когда его часть дислоцировалась на Северном Кавказе. 9 мая 1944 г. они поженились. Супруги прожили вместе почти 60 лет, до смерти режиссера в 2001 г. В последние годы Чухрай жила с дочерью Еленой и ее супругом Толстуновым.

Григорий Чухрай умер в 2001 г. после тяжелой болезни. Он известен благодаря таким кинокартинам, как «Чистое небо», «Сорок первый», «Жили-были старик со старухой» и др. Его фильм «Баллада о солдате» был выдвинут на премию Оскар в 1962 г. в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

