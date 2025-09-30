Обвиняемый в убийстве начальницы банка заранее спланировал нападение
Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге столицы. По информации пресс‑службы СК, подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, 30 сентября обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно‑бытовым ножом, пришел на рабочее место в одном из отделений банка на улице Автозаводской. В ходе совместной работы, на фоне личной неприязни, он нанес своей начальнице не менее двух ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Расследование установило, что нападение было заранее спланировано: обвиняемый разработал порядок совершения преступления и решил нанести множественные ранения ножом, который хранился у него в квартире, подчеркнули в пресс‑службе СК.
Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.