Обвиняемый в убийстве начальницы банка заранее спланировал нападение

По версии следствия, 30 сентября обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно‑бытовым ножом, пришел на рабочее место в одном из отделений банка на улице Автозаводской. В ходе совместной работы, на фоне личной неприязни, он нанес своей начальнице не менее двух ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.