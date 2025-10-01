Дуров заявил, что пережил попытку отравления в 2018 году
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в 2018 г. стал жертвой предполагаемого отравления. Об этом он сообщил в интервью Лексу Фридману, отметив, что инцидент едва не стоил ему жизни.
По словам Дурова, все началось после того, как он обнаружил у двери арендованного таунхауса «что-то странное», оставленное соседом. Уже через час, находясь в постели, он почувствовал резкое ухудшение состояния.
«Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но пока я шел, мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, затем стало трудно дышать», – рассказал он.
На следующий день он проснулся при свете дня с сильной слабостью. На теле и руках были лопнувшие сосуды. В течение двух недель он не мог ходить и практически не вставал, не рассказывая о случившемся даже своей команде, чтобы не вызвать тревогу.
«Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал», – признался Дуров. Он отметил, что после случившегося стал ощущать полную свободу, как будто живет «бонусное время».