Минтранс запретил гражданским судам заходить в бухту Улисс во Владивостоке

В документе указано, что запрещается плавание всех типов судов, включая прогулочные и гидроциклы, кроме катеров, судов и кораблей Военно-Морского флота и «судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами <…> порта с возвращением в тот же <..> порт».