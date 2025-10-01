Газета
Минтранс запретил гражданским судам заходить в бухту Улисс во Владивостоке

Ведомости

Министерство транспорта РФ ввело запрет на заход гражданских судов в акваторию бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря. Соответствующий приказ ведомства опубликован на сайте правовой информации.

В документе указано, что запрещается плавание всех типов судов, включая прогулочные и гидроциклы, кроме катеров, судов и кораблей Военно-Морского флота и «судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами <…> порта с возвращением в тот же <..> порт».

Бухта Улисс является одним из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота. С 1 мая 2025 г. бухта закрыта для стоянки и движения маломерных судов.

