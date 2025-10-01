Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 в центральной части Филиппин возросло до 60 человек. Подземные толчки произошли около города Бого, вызвав обрушение зданий и разрушение дорог, пишет The Guardian.
Спасательные работы продолжаются в условиях афтершоков и перебоев с электричеством. По словам представителей властей, есть вероятность обнаружения людей под завалами.
Филиппины – одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран в мире, часто страдает от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения в Тихоокеанском «Огненном кольце» – дуге сейсмических разломов вокруг океана. Ежегодно на архипелаг обрушивается около 20 тайфунов и штормов.