Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 в центральной части Филиппин возросло до 60 человек. Подземные толчки произошли около города Бого, вызвав обрушение зданий и разрушение дорог, пишет The Guardian.

Спасательные работы продолжаются в условиях афтершоков и перебоев с электричеством. По словам представителей властей, есть вероятность обнаружения людей под завалами.

Филиппины – одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран в мире, часто страдает от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения в Тихоокеанском «Огненном кольце» – дуге сейсмических разломов вокруг океана. Ежегодно на архипелаг обрушивается около 20 тайфунов и штормов.

