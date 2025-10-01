Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек

Филиппины – одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран в мире, часто страдает от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения в Тихоокеанском «Огненном кольце» – дуге сейсмических разломов вокруг океана. Ежегодно на архипелаг обрушивается около 20 тайфунов и штормов.