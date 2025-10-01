Газета
Главная / Общество /

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Оренбурга

Ведомости

Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Представитель Росавиации опубликовал сообщение о введении меры в 08:29 мск. Он уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

В 00:55 мск Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропорту Волгограда. Мера уже отменена. Ранним утром 1 октября Росавиация также ограничивала работу аэропорта Саратова («Гагарин»), который уже возобновил деятельность.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. В частности, по восемь беспилотников были уничтожены в Белгородской и Ростовской областях, три – в Саратовской области и один – в Воронежской.

