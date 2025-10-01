Ограничения на полеты ввели в аэропорту Оренбурга

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. В частности, по восемь беспилотников были уничтожены в Белгородской и Ростовской областях, три – в Саратовской области и один – в Воронежской.