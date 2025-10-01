В Мюнхене произошел взрыв
На улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена прогремели взрывы и звучали выстрелы. Известно о двух погибших, передает Bild.
По данным издания, было обнаружено тело мужчины, который, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей и поджег здание, после чего покончил с собой. Кроме того, было найдено тело человека с огнестрельными ранениями.
Место происшествия оцеплено, здесь проводится «масштабная операция полиции и пожарных». Ведется работа по обезвреживанию взрывных устройств.
По словам главного инспектора полиции Томаса Шельсхорна, в настоящее время нет опасности для населения. Он также уточнил, что происшедшее не связано с Октоберфестом.