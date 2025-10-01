ФСБ пресекла работу 59 администраторов каналов в Telegram

26 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сотрудники УФСБ России по региону задержали 46-летнюю местную жительницу, которая посредством мессенджера Telegram публично призывала к сбору средств на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Ей грозит до шести лет лишения свободы.