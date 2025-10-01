В Госдуме предложили дать взрослым детям бойцов спецоперации право на выплаты

По мнению политиков, такое право должно быть предоставлено совершеннолетним детям при отсутствии других членов семьи. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что сейчас выплату могут получить супруги погибших военнослужащих, их родители, несовершеннолетние дети или дети старше 18 лет, которые стали инвалидами в детском возрасте. Кроме того, мера поддержки предусмотрена для детей бойцов до 23 лет, получающих образование в очной форме.