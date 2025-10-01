Газета
Главная / Общество /

«Политеховский маньяк» приговорен к 25 годам за убийство 11 женщин

Суд в Алтайском крае вынес приговор Виталию Манишину, известному как «политеховский маньяк». Мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве 11 женщин, в том числе абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, передают «РИА Новости».

Как сообщается в совместном релизе прокуратуры и Следственного комитета, первые семь лет Манишин проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что первое преступление Манишин совершил еще в 1989 г., а последующие убийства – в 1999–2000 гг. Среди его жертв были шесть несовершеннолетних абитуриенток.

Манишин знакомился с девушками, представляясь человеком, который может помочь с поступлением и учебой. Под этим предлогом он завязывал контакт, после чего насиловал и убивал их.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Манишина вменяемым.

