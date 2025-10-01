AP: ученые обнаружили органику в ледяных гейзерах на спутнике Сатурна
Открытие новых видов органических веществ в ледяных гейзерах спутника Сатурна Энцелада повысило вероятность того, что там существуют условия, подходящие для жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Международная команда ученых провела новый анализ частиц льда, собранных космическим аппаратом NASA «Кассини» во время пролета мимо Энцелада в 2008 г. Исследование показало наличие как уже известных, так и ранее не обнаруженных органических молекул, происходящих из подповерхностного океана спутника. Эти молекулы являются ключевыми строительными блоками жизни, и их наличие усиливает аргументы в пользу того, что под ледяной корой спутника могут быть условия, пригодные для обитания.
«Пригодность для жизни и наличие жизни – это две совершенно разные вещи. Мы считаем, что Энцелад пригоден для жизни, но мы не знаем, есть ли она там на самом деле», – отметил один из участников исследования Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.
Энцелад, покрытый ледяной оболочкой, имеет диаметр около 500 км. Ученые считают, что под его поверхностью находится соленый океан, в котором возможны гидротермальные источники – аналогичные тем, что находятся на дне океанов Земли и служат средой обитания для уникальных форм жизни.
С учетом новых открытий исследователи призывают к запуску новых миссий на Энцелад. NASA, Европейское космическое агентство и Китай уже рассматривают проекты по высадке аппаратов на этот спутник в ближайшие десятилетия. По оценкам ученых, именно такие ледяные спутники, как Энцелад и Европа (спутник Юпитера), являются одними из наиболее перспективных объектов для поиска внеземной жизни в пределах Солнечной системы.