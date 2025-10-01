AP: ученые обнаружили органику в ледяных гейзерах на спутнике Сатурна

Международная команда ученых провела новый анализ частиц льда, собранных космическим аппаратом NASA «Кассини» во время пролета мимо Энцелада в 2008 г. Исследование показало наличие как уже известных, так и ранее не обнаруженных органических молекул, происходящих из подповерхностного океана спутника. Эти молекулы являются ключевыми строительными блоками жизни, и их наличие усиливает аргументы в пользу того, что под ледяной корой спутника могут быть условия, пригодные для обитания.