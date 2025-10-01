СК возбудил дело в отношении зампреда партии «Яблоко» за фейки об армии
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудил дело в отношении зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом сообщил Telegram-канал столичного ведомства.
Бывшего депутата Мосгордумы подозревают в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным следствия, в апреле 2022 г. Круглов опубликовал в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.
По данным СК, Круглова уже задержали. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного ведомства.
Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Круглова задержали в Санкт-Петербурге и сейчас везут в Москву. «В Питере он был просто по личным делам, не связанным с политикой. Депутатом Мосгордумы был до прошлого года, никаких вопросов к нему не возникало. Почему сейчас возникли какие-то вопросы, для нас для всех является загадкой», – сказал зампред Московского отделения партии Кирилл Гончаров.
Круглов родился 9 декабря 1986 г. В 2008 г. он окончил Российский государственный социальный университет по специальности «политология», а также аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета в 2015 г. С сентября 2007 г. работает в партии «Яблоко». В настоящее время занимает пост эксперта Центра антикоррупционной политики партии, а также является ее зампредом. 8 сентября 2019 г. его избрали депутатом Московской городской думы. Он руководил фракцией «Яблока» в гордуме с 2019 по 2024 г.