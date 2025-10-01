Мосгорсуд отказался отпустить миллиардера Мошковича из СИЗО
Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова, они останутся в СИЗО как минимум до 25 ноября, передает корреспондент «Ведомостей».
Адвокаты бизнесменов просили отменить решение первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения. Прокуратура и потерпевшая сторона доводы апелляционной жалобы не поддержали.
Мошковича, ранее представлявшего Белгородскую область в Совете Федерации, и Басова арестовали в конце марта. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
Уголовное дело связано с покупкой «Русагро» в 2018 г. прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты», принадлежавшего бизнесмену Бурову. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили его продать 85% акций компании, пообещав инвестиции, которые так и не поступили. Первоначально ущерб оценивался в 30 млрд руб., затем сумма выросла до 48 млрд руб. В числе потерпевших признаны 17 компаний. Совокупный ущерб, по материалам дела, превышает 1 млрд руб.
Кроме того, в июле против Мошковича было возбуждено новое дело – о даче взятки. По версии следствия, в 2019 г. он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Взамен чиновник якобы оказывал содействие бизнесу «Русагро» в регионе. Иванов, как и Мошкович, находится в СИЗО.