Мосгорсуд отказался отпустить миллиардера Мошковича из СИЗО

Уголовное дело связано с покупкой «Русагро» в 2018 г. прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты», принадлежавшего бизнесмену Бурову. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили его продать 85% акций компании, пообещав инвестиции, которые так и не поступили. Первоначально ущерб оценивался в 30 млрд руб., затем сумма выросла до 48 млрд руб. В числе потерпевших признаны 17 компаний. Совокупный ущерб, по материалам дела, превышает 1 млрд руб.