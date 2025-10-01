Правительство выделит 700 млрд рублей на развитие образовательных учреждений

3 сентября кабмин выделил Омской области около 250 млн руб. на восстановление учебных заведений, которые пострадали после наводнения 2024 г. Выделенные деньги пойдут на ремонт лицея «Альфа», школ в Ашеванах и Слободчиках, а также Тарского индустриально-педагогического колледжа. Летом губернатор Виталий Хоценко отмечал, что регион уже получил 2,8 млрд руб. на подготовку школ к новому учебному году, отремонтировав более 500 объектов и приобретя 204 новых школьных автобуса.