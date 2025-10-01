Правительство выделит 700 млрд рублей на развитие образовательных учреждений
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в течение ближайших трех лет на развитие образовательной инфраструктуры в стране будет выделено около 700 млрд руб. Его слова передает Telegram-канал правительства РФ.
Средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт школ, а также на модернизацию колледжей, вузов и студенческих общежитий.
3 сентября кабмин выделил Омской области около 250 млн руб. на восстановление учебных заведений, которые пострадали после наводнения 2024 г. Выделенные деньги пойдут на ремонт лицея «Альфа», школ в Ашеванах и Слободчиках, а также Тарского индустриально-педагогического колледжа. Летом губернатор Виталий Хоценко отмечал, что регион уже получил 2,8 млрд руб. на подготовку школ к новому учебному году, отремонтировав более 500 объектов и приобретя 204 новых школьных автобуса.