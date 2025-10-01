Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Студентов-бюджетников строительных вузов могут обязать работать после выпуска

Ведомости

Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести в стране обязательную отработку после окончания строительных вузов для студентов, обучающихся на бюджетной основе. Такую инициативу он высказал на пленарном заседании ХII Международной строительной выставки 100+ TechnoBuild, передает «РИА Новости».

«Как человек, в свое время получивший распределение после окончания строительного института, я искренне считаю, что бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать», – сказал министр. Он напомнил, что в России уже существует подобная практика для ряда медицинских специальностей.

Глава Минстроя также отметил, что у этого вопроса есть и сложности. Он пояснил, что в России сейчас очень мало государственных структур в стройсфере и в ЖКХ может не хватить рабочих мест для молодых специалистов.

Файзуллин считает, что выпускников нужно направлять в региональные организации. Кроме того, по его словам, в ведомстве сейчас обсуждают вопрос сокращения продолжительности обучения в высших учебных заведениях и строительных колледжах.

