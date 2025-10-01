Студентов-бюджетников строительных вузов могут обязать работать после выпуска
Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести в стране обязательную отработку после окончания строительных вузов для студентов, обучающихся на бюджетной основе. Такую инициативу он высказал на пленарном заседании ХII Международной строительной выставки 100+ TechnoBuild, передает «РИА Новости».
«Как человек, в свое время получивший распределение после окончания строительного института, я искренне считаю, что бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать», – сказал министр. Он напомнил, что в России уже существует подобная практика для ряда медицинских специальностей.
Глава Минстроя также отметил, что у этого вопроса есть и сложности. Он пояснил, что в России сейчас очень мало государственных структур в стройсфере и в ЖКХ может не хватить рабочих мест для молодых специалистов.
Файзуллин считает, что выпускников нужно направлять в региональные организации. Кроме того, по его словам, в ведомстве сейчас обсуждают вопрос сокращения продолжительности обучения в высших учебных заведениях и строительных колледжах.