Основатель Telegram Дуров посетил школу в Казахстане

В сообщении говорится, что в ходе своего визита Дуров прогулялся по кампусу, посмотрел, в каких условиях живут школьники, а также пообщался с ними. Он рассказал ученикам о своих первых шагах в программировании, будущем искусственного интеллекта и перспективах развития биотехнологий.