Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Основатель Telegram Дуров посетил школу в Казахстане

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Об этом сообщило руководство учебного заведения на странице школы в Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

В сообщении говорится, что в ходе своего визита Дуров прогулялся по кампусу, посмотрел, в каких условиях живут школьники, а также пообщался с ними. Он рассказал ученикам о своих первых шагах в программировании, будущем искусственного интеллекта и перспективах развития биотехнологий.

«Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник – лучше, чем день рождения», – отметили в публикации.

IQanat High School of Burabay – частная школа-пансион для одаренных детей из сельских районов Казахстана.

Дуров уже посещал Казахстан в июле 2024 г. Тогда он отмечал, что побывал в Астане, Алма-Ате, Бурабае и Чарынском каньоне. В своем Telegram-канале основатель мессенджера тогда написал, что «с красотой Казахстана могут соперничать только его амбиции».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её