Основатель Telegram Дуров посетил школу в Казахстане
Основатель Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, попечителем которой он является. Об этом сообщило руководство учебного заведения на странице школы в Instagram (принадлежит Meta
В сообщении говорится, что в ходе своего визита Дуров прогулялся по кампусу, посмотрел, в каких условиях живут школьники, а также пообщался с ними. Он рассказал ученикам о своих первых шагах в программировании, будущем искусственного интеллекта и перспективах развития биотехнологий.
«Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник – лучше, чем день рождения», – отметили в публикации.
IQanat High School of Burabay – частная школа-пансион для одаренных детей из сельских районов Казахстана.
Дуров уже посещал Казахстан в июле 2024 г. Тогда он отмечал, что побывал в Астане, Алма-Ате, Бурабае и Чарынском каньоне. В своем Telegram-канале основатель мессенджера тогда написал, что «с красотой Казахстана могут соперничать только его амбиции».