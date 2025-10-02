Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

В журналистику Куприянов пришел в 1972 г. Начинал свою профессиональную карьеру в качестве корреспондента молодежной радиостанции «Факел» телерадиокомитета Хабаровска. В период с 1974 по 1976 г. работал корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда», а с 1976 по 1979 г. был заместителем редактора краевой молодежной газеты «Молодой дальневосточник». С 2011 г. Куприянов является главным редактором газеты «Вечерняя Москва».