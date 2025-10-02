Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
На 75-м году жизни скончался журналист, писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Об этом сообщило издание.
Куприянов родился 31 июля 1951 г. в селе Иннокентьевка Хабаровского края. В 1972 г. окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы». В студенческие годы начал писать стихи, публиковался в литературных журналах.
В журналистику Куприянов пришел в 1972 г. Начинал свою профессиональную карьеру в качестве корреспондента молодежной радиостанции «Факел» телерадиокомитета Хабаровска. В период с 1974 по 1976 г. работал корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда», а с 1976 по 1979 г. был заместителем редактора краевой молодежной газеты «Молодой дальневосточник». С 2011 г. Куприянов является главным редактором газеты «Вечерняя Москва».
Помимо журналистской деятельности Куприянов известен как писатель. Он иногда публиковался под псевдонимом Александр Купер и является автором таких произведений, как повести «Моя маленькая девочка», «Второй приход» и «Шаман», романов «Лягунда», «Екарный бабай», «Ангел мой» и др.