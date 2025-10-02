Газета
Четыре человека пострадали при нападении в синагоге Манчестера

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного на прихожан синагоги еврейской конгрегации Хитон-парк в британском Манчестере. Люди пострадали от наезда автомобиля и ножевых ранений. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

По данным сотрудников правоохранительных органов, нападавшего, предположительно,  ликвидировали.  «Был застрелен один человек, предположительно преступник», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и скорой помощи. 

The Daily Telegraph сообщает, что полиция рассматривает нападение на синагогу как террористический акт.

Инцидент произошел в самый священный день в еврейском религиозном календаре – Йом Кипур. В ознаменование этого дня евреи посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.

