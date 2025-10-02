Четыре человека пострадали при нападении в синагоге Манчестера
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного на прихожан синагоги еврейской конгрегации Хитон-парк в британском Манчестере. Люди пострадали от наезда автомобиля и ножевых ранений. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.
По данным сотрудников правоохранительных органов, нападавшего, предположительно, ликвидировали. «Был застрелен один человек, предположительно преступник», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и скорой помощи.
The Daily Telegraph сообщает, что полиция рассматривает нападение на синагогу как террористический акт.
Инцидент произошел в самый священный день в еврейском религиозном календаре – Йом Кипур. В ознаменование этого дня евреи посещают синагоги и начинают 25-часовой пост.