Суд арестовал начальника ГУ МЧС Кабардино-Балкарии по делу о взятке

По версии следствия, Надежин получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова за подписание документов по пожарной безопасности без проведения фактических проверок. Он согласовал и подписал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом реальные проверки зданий и помещений не проводились.