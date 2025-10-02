Суд арестовал начальника ГУ МЧС Кабардино-Балкарии по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на срок в один месяц и 30 суток начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
О задержании Надежина стало известно 30 сентября. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что его подозревают в получении взятки в размере 2 млн руб.
По версии следствия, Надежин получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова за подписание документов по пожарной безопасности без проведения фактических проверок. Он согласовал и подписал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом реальные проверки зданий и помещений не проводились.
Надежин работал в структурах МЧС России в Кабардино-Балкарии с 1996 г. Главное управление МЧС по республике он возглавил в 2014 г. В 2019 г. Надежину присвоили звание генерал-майора внутренней службы, а в 2006 г. наградили медалью «За спасение погибавших».