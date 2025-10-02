Мобильные группы ФТС выявили 108 000 т товаров с нарушениями за 8 месяцев

24 сентября таможенники в Приморье пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии беспилотников. При досмотре двух фур, прибывших из Китая через пункт пропуска «Пограничный», было обнаружено около 3000 единиц техники и комплектующих. По данным ФТС, груз следовал в адрес российской компании и был задекларирован как игрушки и товары народного потребления.