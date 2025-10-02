Мобильные группы ФТС выявили 108 000 т товаров с нарушениями за 8 месяцев
Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России в период с января по август 2025 г. задержали 7000 транспортных средств, на которых незаконно перевозились 108 000 т товаров, сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили представители ФТС, в основном сотрудники службы пресекали незаконную перевозку лесоматериалов (18 600 т) и немаркированных товаров (1100 т). Кроме того, зафиксированы случаи перемещения товаров, находящихся под санкциями (550 т), табачной продукции (42 т) и контрафакта (4,5 т).
В ведомстве также отметили, что не вредные для здоровья граждан изъятые предметы передаются в Минобороны России для использования в рамках спецоперации, а также в гуманитарные организации.
24 сентября таможенники в Приморье пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии беспилотников. При досмотре двух фур, прибывших из Китая через пункт пропуска «Пограничный», было обнаружено около 3000 единиц техники и комплектующих. По данным ФТС, груз следовал в адрес российской компании и был задекларирован как игрушки и товары народного потребления.