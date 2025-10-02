Суд в Москве арестовал депутата из ДНР по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал депутата народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко. Она также занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко на срок один месяц 25 суток», – говорится в сообщении.
По данным суда, Бондаренко предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В декабре 2024 г. сообщалось о других уголовных делах в отношении чиновников ДНР. Тогда был арестован бывший глава аппарата правительства республики Денис Петкун по делу о растрате. Вторым фигурантом проходил заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.