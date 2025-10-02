Суд в Москве арестовал депутата из ДНР по делу о растрате

В декабре 2024 г. сообщалось о других уголовных делах в отношении чиновников ДНР. Тогда был арестован бывший глава аппарата правительства республики Денис Петкун по делу о растрате. Вторым фигурантом проходил заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.