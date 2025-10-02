На северо-востоке Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов

26 июля грузовик в Раменском районе Подмосковья совершил наезд на два легковых автомобиля, которые остановились из-за аварии. В результате ДТП погибли водители легковушек и девятилетний ребенок. Прокуратура Московской области объявила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).