Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На северо-востоке Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов

Ведомости

На улице Годовикова в Москве произошло ДТП, после которого автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате пострадали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Идет работа также по определению числа пострадавших и тяжести полученных ими травм.

26 июля грузовик в Раменском районе Подмосковья совершил наезд на два легковых автомобиля, которые остановились из-за аварии. В результате ДТП погибли водители легковушек и девятилетний ребенок. Прокуратура Московской области объявила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её