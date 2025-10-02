Путин порадовался молодым девушкам в кокошниках
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил то, что российские девушки начали надевать кокошники и русские наряды. Об этом он заявил в ходе выступления на «Валдае».
Он отметил, что это говорит о зрелости и прочности российского общества.
«Несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники добиваются обратного эффекта», – сказал Путин.
Президент также отметил, что все больше граждан России разных национальностей и вероисповеданий заявляют, что являются русскими.
2 октября Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.