Пропавшие у границы с Россией норвежские призывники нашлись

Отмечается, 2 октября на поиски солдат была отправлена группа. Ранним утром 3 октября появилась иноформация о том, что группа солдат прибыла на контрольно-пропускной пункт на шоссе E6. Согласно материалу, вооруженные силы страны «находятся на пути к месту дислокации, чтобы забрать новобранцев». Отмечается, что им требуется медпомощь.