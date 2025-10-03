Пропавшие у границы с Россией норвежские призывники нашлись
Пятеро из 10 норвежских призывников, пропавших после учений в районе Бугейнес в Финнмарке, были найдены. Об этом сообщает TV2.
Отмечается, 2 октября на поиски солдат была отправлена группа. Ранним утром 3 октября появилась иноформация о том, что группа солдат прибыла на контрольно-пропускной пункт на шоссе E6. Согласно материалу, вооруженные силы страны «находятся на пути к месту дислокации, чтобы забрать новобранцев». Отмечается, что им требуется медпомощь.
Пятеро все еще числятся пропавшими без вести. Речь идет о труднодоступном районе с множеством болот. Вечером 2 октября проводились поиски с помощью вертолета.