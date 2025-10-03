Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

По его словам, прежний худрук театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры. Фурсин отметил, что за годы руководства Герасимова внебюджетные доходы театра выросли более чем в 3,5 раза, число зрителей увеличилось вдвое, а средняя зарплата сотрудников – почти на 50%. За это время театр выпустил 16 премьер и усилил творческий состав.