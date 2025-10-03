Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
Режиссера и театрального деятеля Эдуарда Боякова назначили художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщил «РИА Новости» министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.
По его словам, прежний худрук театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры. Фурсин отметил, что за годы руководства Герасимова внебюджетные доходы театра выросли более чем в 3,5 раза, число зрителей увеличилось вдвое, а средняя зарплата сотрудников – почти на 50%. За это время театр выпустил 16 премьер и усилил творческий состав.
Бояков, подчеркнул глава столичного департамента культуры, имеет более 30 лет опыта в театральной сфере. Он работал с классическими сюжетами и современными авторами, был худруком МХАТ имени Горького (2018–2021), основал театры «Практика», «Политеатр», «Новый театр», а также принимал участие в создании фестивалей «Золотая маска», «Традиция» и Московского Пасхального фестиваля.
«Его подход в целом созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, который всегда ставил перед собой задачу – двигаться в ногу со временем и развивать театральное искусство для современного зрителя», – пояснил Фурсин.
Театр на Малой Ордынке ведет свою историю с 1992 г. Но официальной датой рождения театра считается 14 февраля 1993 г., когда Сергей Проханов представил московской театральной публике спектакль «Византия» по произведению Николая Гумилева «Отравленная туника». В 2004 г. из небольшого помещения театр перебрался в большое, современное театральное здание на Малой Ордынке.