Правительство направит 71 млрд рублей на сохранение лесов
Правительство РФ до 2030 г. выделит свыше 71 млрд руб. на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов». Как сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, объем финансирования нового проекта более чем на 70% превышает показатели предыдущего нацпроекта.
По его словам, с 2021 г. в России наблюдается устойчивая положительная динамика в лесовосстановлении. Ежегодно высаживается больше лесов, чем выбывает. В новом проекте акцент сделан на повышении качества лесовосстановления. Среди мероприятий – реконструкция действующих и создание новых лесозащитных полос вокруг промышленных центров, расширение списка территорий, где лесовосстановление особенно востребовано.
В проект включены и новые направления: формирование базы генетических и селекционных данных лесообразующих пород, создание резерва семян, восстановление и организация новых лесных питомников.
Отдельная задача – борьба с лесными пожарами. До 2030 г. планируется закупить более 1700 единиц спецтехники для тушения, а в Забайкальском крае уже создан специализированный лесопожарный центр.
18 сентября экологи предупреждали, что в Московской области из-за активной застройки под угрозой может оказаться до 700 000 га лесов, что составляет около трети их площади.