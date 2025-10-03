Правительство направит 71 млрд рублей на сохранение лесов

По его словам, с 2021 г. в России наблюдается устойчивая положительная динамика в лесовосстановлении. Ежегодно высаживается больше лесов, чем выбывает. В новом проекте акцент сделан на повышении качества лесовосстановления. Среди мероприятий – реконструкция действующих и создание новых лесозащитных полос вокруг промышленных центров, расширение списка территорий, где лесовосстановление особенно востребовано.