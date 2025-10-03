Газета
Ан-2 с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Самолет Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Борт совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ.

Указывается, что устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В сентябре в Волгодонском районе Ростовской области рухнул Ан-2 при проведении сельскохозяйственных работ на территории АО «Родник», писал «Интерфакс со ссылкой на регуправление МЧС. Пилот погиб.

