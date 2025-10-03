Газета
Общество

Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Ведомости

На 95-м году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Гуляева. Об этом сообщил Telegram-канал МХТ имени Чехова.  

Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени Чехова.

Гуляева родилась 18 апреля 1931 г. в Москве. В 1954 г. она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году ее приняли в труппу Художественного театра. После раздела МХАТа в 1987 г. стала актрисой МХТ имени Чехова. Одной из самых знаменитых ролей Гуляевой в театре является Суок в «Трех толстяках» (1961 г.). Эту роль критики называли смыслом всего спектакля, писали о том, с каким «блеском точности Гуляева изображает куклу – настоящую куклу наследника Тутти».

В театре Гуляева сыграла порядка 60 ролей. Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. 

В кино Гуляева дебютировала в 1957 г. в короткометражном фильме «Телеграмма» по рассказу Константина Паустовского. Самые известные картины с ее участием – «Алые паруса» (реж. Александр Птушко), «Тартюф» (реж. Анатолий Эфрос), «Чехов и Ко» (реж. Дмитрий Брусникин) и др.

