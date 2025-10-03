Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Гуляева родилась 18 апреля 1931 г. в Москве. В 1954 г. она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году ее приняли в труппу Художественного театра. После раздела МХАТа в 1987 г. стала актрисой МХТ имени Чехова. Одной из самых знаменитых ролей Гуляевой в театре является Суок в «Трех толстяках» (1961 г.). Эту роль критики называли смыслом всего спектакля, писали о том, с каким «блеском точности Гуляева изображает куклу – настоящую куклу наследника Тутти».