Общество

Суд в США отклонил иск «младенца с обложки» Nirvana к рок-группе

Ведомости

Суд в США отказал Спенсеру Элдену в иске о распространении детской порнографии. Элден был изображен голым младенцем на обложке альбома Nirvana Nevermind 1991 г. Как сообщает BBC, окружной судья Фернандо Ольгин постановил, что снимок не содержит сексуально откровенного содержания, а «обнаженность ребенка не сопровождается признаками непристойности».

Элден подал первый иск в 2021 г., утверждая, что альбом связан с его «коммерческой сексуальной эксплуатацией в несовершеннолетнем возрасте». Иск был отклонен в 2022 г. из-за истечения срока давности, но позже апелляционный суд позволил подать его повторно.

Суд учел, что родители Элдена присутствовали на съемке, фотограф был их другом, а сам истец в прошлом получал финансовую выгоду от участия в проекте. По мнению судьи, ситуация больше напоминает семейную фотографию, нежели нарушение закона о детской порнографии.

Адвокаты Элдена заявили о несогласии с решением и намерены подать апелляцию. Nirvana же приветствовала закрытие «необоснованного дела», пишет BBC.

