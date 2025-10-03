Суд в США отклонил иск «младенца с обложки» Nirvana к рок-группе

Элден подал первый иск в 2021 г., утверждая, что альбом связан с его «коммерческой сексуальной эксплуатацией в несовершеннолетнем возрасте». Иск был отклонен в 2022 г. из-за истечения срока давности, но позже апелляционный суд позволил подать его повторно.