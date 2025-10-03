Газета
Главная / Общество /

МВД предложило просить справку о несудимости для получения гражданства РФ

Ведомости

МВД предложило внести изменения в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Соответствующий проект президентского указа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

При желании получить гражданство РФ иностранцы, согласно положению в текущей редакции, должны вместе заявлением о вступлении в гражданство предоставить свидетельство о рождении, три фотографии, квитанцию об уплате консульского сбора и иные документы, позволяющие им вступить в гражданство.

Ведомство предложило включить в перечень этих бумаг справку об отсутствии судимости. По мнению авторов инициативы, такой документ должен быть составлен «компетентным органом иностранного государства <…> по нормам иностранного права». При этом, если заявитель имеет судимость, справка должна содержать полную информацию обо всех его преступлениях. Кроме того, ведомство предложило сделать обязательным подтверждение отсутствия уголовного преследования на территории другого государства.

В МВД уточнили, что справку о несудимости иностранцу необходимо получить не ранее чем за три месяца до подачи заявления на оформление российского гражданства.

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, которое действует сейчас в стране, было утверждено указом президента РФ в ноябре 2023 г. Общественное обсуждение нового документа пройдет в период до 18 октября.

