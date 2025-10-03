МВД предложило просить справку о несудимости для получения гражданства РФ

Ведомство предложило включить в перечень этих бумаг справку об отсутствии судимости. По мнению авторов инициативы, такой документ должен быть составлен «компетентным органом иностранного государства <…> по нормам иностранного права». При этом, если заявитель имеет судимость, справка должна содержать полную информацию обо всех его преступлениях. Кроме того, ведомство предложило сделать обязательным подтверждение отсутствия уголовного преследования на территории другого государства.