Общество

Россиянин утонул в море во время отдыха на Пхукете

Ведомости

Турист из России 1977 г. р. утонул в Андаманском море на острове Пхукет в Таиланде, передает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в провинции Пхукет.

Представители диппредставительства подчеркнули, что сейчас взаимодействуют с близкими погибшего, а также турагентством и страховой компанией. «Оказываем необходимое содействие», – заключили в генконсульстве.

По данным агентства, до этого в соцсетях Таиланда среди русскоязычных пользователей появились публикации о розыске россиянина Сергея Фролова. Он был горным инженером из Кемерово, его отдых на острове начался в конце сентября. Несколько дней он уже не отвечал на телефонные звонки родных.

