Россиянин утонул в море во время отдыха на Пхукете

По данным агентства, до этого в соцсетях Таиланда среди русскоязычных пользователей появились публикации о розыске россиянина Сергея Фролова. Он был горным инженером из Кемерово, его отдых на острове начался в конце сентября. Несколько дней он уже не отвечал на телефонные звонки родных.