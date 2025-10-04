Власти Белгорода из-за атак дронов остановили работу торговых центров

Гладков 4 октября заявил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район. По предварительным данным, никто не пострадал, но в городе после падения обломков сбитого БПЛА загорелись два автомобиля. Кроме того, в Белгородском районе от падения фрагментов БПЛА в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, а в селе Пушкарное пострадала кровля частного дома.