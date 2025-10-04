Газета
Власти Белгорода из-за атак дронов остановили работу торговых центров

Минобороны сообщало о 17 сбитых дронов в небе над регионом
Работа нескольких торговых центров и рынка в Белгороде будет приостановлена до конца дня в связи атаками беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Будут закрыты ТЦ «Сити молл», «Мегагринн» и «Рио». Кроме того, приостанавливается работа открытой части «Центрального рынка» и торговля возле магазина «1000 мелочей».

Гладков 4 октября заявил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район. По предварительным данным, никто не пострадал, но в городе после падения обломков сбитого БПЛА загорелись два автомобиля. Кроме того, в Белгородском районе от падения фрагментов БПЛА в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, а в селе Пушкарное пострадала кровля частного дома.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО с 11:00 мск 13:00 мск уничтожили над регионом 17 украинских беспилотников самолетного типа.

