Протестующие перекрыли центр Тбилиси в день выборов

Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Отмечается, что организаторы акции выступают за бойкот голосования, но порога явки в республике нет, поэтому выборы состоятся при любом уровне участия, напоминает Newsgeorgia. Восемь оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, при этом от бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».