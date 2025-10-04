Протестующие перекрыли центр Тбилиси в день выборов
Участники акции протеста в Тбилиси полностью перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы, передает «Sputnik Грузия».
МВД республики ранее распространило заявление с призывом к митингующим не выходить за рамки закона. Там предупредили, что на каждый факт нарушения закона со стороны полиции последует «соответствующая правовая реакция».
Организаторы назвали акцию протеста «мирным свержением власти» и «мирной революцией флагов», пишет «Sputnik Грузия». По данным Newsgeorgia, главным ее организатором выступает оперный певец Паата Бурчуладзе. Он сообщил, что со сцены на митинге зачитают декларацию, а собравшиеся должны будут поддержать и, таким образом, «еще раз заявить, что не признают легитимность правительства "Грузинской мечты"».
Помимо Бурчуладзе, в оргкомитет митинга вошли лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе – бывший руководитель миссии Грузии в Афганистане, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии.
Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Отмечается, что организаторы акции выступают за бойкот голосования, но порога явки в республике нет, поэтому выборы состоятся при любом уровне участия, напоминает Newsgeorgia. Восемь оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, при этом от бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».