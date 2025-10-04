Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о вспышке инфекции в отеле

4 октября Telegram-канал Shot сообщил, что туристы из России застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По его данным, ребенок подхватил инфекцию в Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5 на четвертый день после прилета. В турецкой больнице у него диагностировали вирус Коксаки. В результате семью отправили на карантин. Они не могут вылететь из Турции до получения справки о выздоровлении. О случаях заражения вирусом Коксаки Telegram-каналу заявили и другие отдыхающие из отеля.