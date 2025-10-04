Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о вспышке инфекции в отеле
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в Сиде, из-за которой российские туристы заразились вирусом Коксаки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор обратился с просьбой предоставить официальные данные об итогах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведомство также запросило дополнительные сведения у коллег из Турции по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
4 октября Telegram-канал Shot сообщил, что туристы из России застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По его данным, ребенок подхватил инфекцию в Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5 на четвертый день после прилета. В турецкой больнице у него диагностировали вирус Коксаки. В результате семью отправили на карантин. Они не могут вылететь из Турции до получения справки о выздоровлении. О случаях заражения вирусом Коксаки Telegram-каналу заявили и другие отдыхающие из отеля.
Вирус Коксаки – это заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: больной или здоровый носитель. Чаще всего вирус поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.