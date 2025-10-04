Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о вспышке инфекции в отеле

Ведомости

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в Сиде, из-за которой российские туристы заразились вирусом Коксаки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор обратился с просьбой предоставить официальные данные об итогах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведомство также запросило дополнительные сведения у коллег из Турции по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

4 октября Telegram-канал Shot сообщил, что туристы из России застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По его данным, ребенок подхватил инфекцию в Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5 на четвертый день после прилета. В турецкой больнице у него диагностировали вирус Коксаки. В результате семью отправили на карантин. Они не могут вылететь из Турции до получения справки о выздоровлении. О случаях заражения вирусом Коксаки Telegram-каналу заявили и другие отдыхающие из отеля.

Вирус Коксаки – это заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: больной или здоровый носитель. Чаще всего вирус поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её