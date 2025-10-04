Газета
Главная / Общество /

Россиянка погибла на курорте в Болгарии из-за наводнения

Ведомости

На курорте Елените обнаружено тело 58-летней россиянки. Это уже четвертая жертва наводнения на южном побережье Черного моря в Болгарии, сообщает издание Novinite.

Ее тело было обнаружено под обломками деревьев возле виллы в верхней части курорта недалеко от леса. Муж женщины, приехавший из Санкт-Петербурга после того, как накануне потерял с ней связь, сообщил властям о случившемся. 

В Несебре и Цареве объявлено чрезвычайное положение. Мэр Царева сообщил, что власти готовятся ко второй волне дождей.

Работы по устранению последствий наводнения продолжаются. Руководитель региональной службы пожарной безопасности и гражданской защиты Николай Николаев рассказал, что накануне вечером некоторые люди отказались покидать свои дома, но 4 октября, оставшись без электричества и воды, они согласились на эвакуацию.

В работах задействованы пожарные, военные, волонтеры, строители и бригады электрораспределительной компании. Рабочие также занимаются очисткой русла реки Черна и оврага у села Изгрев. 

