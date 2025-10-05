Актер Казаков из «Папиных дочек» оказался в реестре неплательщиков алиментов

По состоянию на 4 октября общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превысила 2,3 млн руб. Из этой суммы почти 1,8 млн руб. составляют кредитные платежи, не связанные с ипотекой. Одновременно приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 000 руб., которое ранее было прекращено.