Актер Казаков из «Папиных дочек» оказался в реестре неплательщиков алиментов

Ведомости

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», внесен в реестр неплательщиков алиментов. Общая сумма его долга превышает 2,3 млн руб., свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомились «РИА Новости».

В конце августа сообщалось, что задолженность Казакова составляла более 1,8 млн руб., из которых свыше 1,3 млн приходилось на кредитные обязательства.

При этом 8 сентября актер был включен в реестр неплательщиков алиментов с долгом в 224 000 руб.

По состоянию на 4 октября общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превысила 2,3 млн руб. Из этой суммы почти 1,8 млн руб. составляют кредитные платежи, не связанные с ипотекой. Одновременно приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 000 руб., которое ранее было прекращено.

