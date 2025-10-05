Анастасия Венза из Подмосковья стала «Мисс Россия – 2025»
Представительница Московской области 22-летняя Анастасия Венза одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025». Помимо короны победительница получит 1 мнн руб. и право представлять страну на международных конкурсах красоты, сообщили организаторы.
Титулы первой и второй вице-мисс завоевали Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Финал национального конкурса, в котором участвовали 50 девушек, состоялся в субботу, 4 октября, в концертном зале «Барвиха Luxury Village».
В состав судейской коллегии вошли музыкант Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, обладательница титула «Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова, певица и «Мисс Россия – 2006» Татьяна Котова, модельер Игорь Чапурин и генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.
В предварительном кастинге приняли участие более двухсот претенденток из сорока регионов России. Прошлогоднюю корону «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Конкурс красоты проводится с 1993 г, и участвовать в нем могут незамужние гражданки России в возрасте от 17 до 23 лет при росте от 173 см.