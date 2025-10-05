Анастасия Венза из Подмосковья стала «Мисс Россия – 2025»

В предварительном кастинге приняли участие более двухсот претенденток из сорока регионов России. Прошлогоднюю корону «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Конкурс красоты проводится с 1993 г, и участвовать в нем могут незамужние гражданки России в возрасте от 17 до 23 лет при росте от 173 см.