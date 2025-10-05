Газета
Россиянин Анкалаев лишился титула чемпиона UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев потерпел поражение от бразильца Алекса Перейры и утратил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в первом раунде.

В марте Анкалаев победил Перейру и завоевал чемпионский пояс, однако в реванше не сумел защитить свой титул. Теперь на счету российского бойца два поражения, ничья и двадцать побед в профессиональной карьере. Его бразильский оппонент имеет в активе тринадцать побед и три поражения.

Анкалаев родился 2 июня 1992 г. в дагестанском селе Телетль. Студентом освоил греко-римскую борьбу и боевое самбо, став мастером спорта. На любительском уровне стал чемпионом России и мира по ММА, получив звание мастера спорта международного класса. Профессиональную карьеру начал в 2014 г., а с 2017 г. выступает в UFC.

