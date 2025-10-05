Россиянин Анкалаев лишился титула чемпиона UFC в полутяжелом весе

В марте Анкалаев победил Перейру и завоевал чемпионский пояс, однако в реванше не сумел защитить свой титул. Теперь на счету российского бойца два поражения, ничья и двадцать побед в профессиональной карьере. Его бразильский оппонент имеет в активе тринадцать побед и три поражения.